Podcast | ‘Ten Hag kiest voor de underdogrol tegen Dortmund’

,,Geen oorlogstaal van Ten Hag bij de persconferentie van dinsdag’’, vertelt Inan vanuit Dortmund. ,,Ten Hag was op z’n hoede en koos de rol van underdog. Dortmund laat zich al jaren zien in de subtop van Europa vindt de trainer, maar ik denk ook dat hij wat druk wil weghalen bij de spelers.’’

Dortmund weet zich in eigen stadion altijd gesteund door de supporters. Vooral de groep op de Süd-tribune zijn befaamd. ,,Die Gelbe wand gaat Ajax ook tegenkomen. Daar kan een intimiderende sfeer vanaf komen, maar het kan ook tegen Dortmund werken. Als de tegenstander vroeg weet te scoren en bal in de ploeg weet te houden, dan kunnen er ook fluitconcerten ontstaan. Dortmundsupporters zijn namelijk gewend dat de thuisploeg vol gas gaat. Bovendien moet je je als jonge voetballer niet laten afleiden door de indrukken die je krijgt.’’

Ten Hag noemde in zijn persconferentie ook dat Ajax de regie moet proberen te krijgen. Hoe je die krijgt in Dortmund, bespreken Inan en Verhoeff in de podcast.

Daarnaast komt Feyenoord aan bod. Als het aan de rvc van de club ligt, wordt Dennis te Kloese de nieuwe directeur van de club uit Rotterdam. In Nederland relatief onbekend, maar in Mexico en Amerika deed hij al voldoende ervaring op in diverse functies. Inan: ,,Amerikanen staan erom bekend dat ze in alles groot denken. Als Te Kloese zich dat eigen heeft gemaakt kan hij de juiste man zijn. Feyenoord heeft dat nodig, in bepaalde kwesties om groot te denken in plaats van de Nederlandse kijk op het besturen van een club.’’