Podcast | ‘We zijn in een dominant Max Verstappen-seizoen beland’

De teams willen een groter budget, want alles is duurder. Pierre Gasly blijft bij AlphaTauri. Liberty Media heeft een gouden zet gedaan met de aankoop van de Formule 1 en zorgen om een nu al voorspelbaar seizoen. Het zijn de onderwerpen in een nieuwe Pitstop. De AD Formule 1 podcast. Etienne Verhoeff bespreekt met de F1-watcher van het AD Arjan Schouten.

Na de zege van Verstappen in Canada schreven de buitenlandse media al bang te zijn voor een eentonig seizoen. En daar lijkt het ook wel op, ziet Schouten. ,,We zijn wekenlang bezig geweest Leclerc neer te zetten als belangrijkste bedreiger van Max Verstappen. Die was het niet. Toen won Pérez een race en dachten we dat het uit die hoek zou komen. Maar misschien moeten we beseffen dat we in een nogal dominant Max Verstappen-seizoen zijn beland.”

Moeten we nog wat van Lewis Hamilton verwachten dit seizoen als bedreiging voor de Nederlander? ,,Weet je wat interessant wordt? Het aantal uren in de windtunnel. Als je slecht presteert mag je meer uren hierin maken. Mercedes mocht de eerste seizoenshelft het minst in de windtunnel. Ze wonnen vorig jaar immers het constructeurskampioenschap. In de tweede seizoenshelft gaan ze vaker die windtunnel in dan Red Bull. Als je dan toch moet zoeken naar kleine haakjes om hoop uit te putten voor de spanning. Maar het is een klein haakje.”

Verder bespreken ze de financiële ontwikkelingen van de Formule 1. Sinds Liberty Global de rechten overnam van Bernie Ecclestone won de sport flink in populariteit. De Engelsman geloofde niet in social media of een jongeren doelgroep (‘Most of these kids don’t have any money’). Door fragmenten te delen op Facebook, Instagram, Twitter en YouTube groeide de fanschare en de waarde van de sport. Schouten en Verhoeff duiken hier nog meer in tijdens deze Pitstop podcast.

Podcast Formule 1: Max Verstappen.

