‘Podium? Niet eenvoudig, maar ik ga er vol voor’

Als de lichten vanmiddag om 15.10 uur doven boven Autodromo di Monza, is er gewoon weer één team favoriet voor de zege. Veel hoop werd gericht op het afschaffen van de ‘party mode’, maar dat deed Mercedes totaal geen pijn in de kwalificatie, waar ze het veld weer op bijna een seconde afstand zetten. ,,Op die verandering waren we al heel lang voorbereid’’, vertelde teambaas Toto Wolff voldaan. ,,We hebben een geweldige auto en die is op alle fronten zo veel beter dan de rest’’, vertelde Lewis Hamilton, die weer van pole vertrekt. En dan, wat cryptisch: ,,Die party mode, misschien hadden we er wel niet eens een. Hebben anderen het verzonnen..’’

Het is de taal die past bij een team dat comfortabel aan de leiding staat en nauwelijks hoeft te vrezen. Waar Red Bull Racing in de persoon van Max Verstappen de laatste weken steeds een geduchte concurrent was, wacht op de startgrid nu een buffertje tussen Hamilton en Valtteri Bottas op startrij 1 en de Nederlander die pas als vijfde vertrekt. Carlos Sainz en Sérgio Perez staan nog voor Verstappen op de tweede startrij. Reden voor Bottas om een plaagstootje uit te delen aan Red Bull. ,,Ik weet niet of ze daar nu nog zo blij zijn met die veranderingen aan de motoren…’’, aldus de Fin.

‘Gewoon niet goed genoeg’

Zo startte Verstappen aan een seizoen in de gedachte om met Mercedes te vechten, maar op Monza staan er ook nog een auto van McLaren en een van Racing Point voor zijn neus. ,,Onze auto is gewoon niet goed genoeg’’, oordeelde Verstappen dan ook. ,,Met alle respect voor Pierre (Gasly, gisteren tiende, red.), maar als een Alpha Tauri op drie tienden van ons staat, zegt dat wel genoeg.’’

null Buongiorno, it's R A C E D A Y 🚀 #UnleashTheLion 🦁 #KeepPushing 🇮🇹 #ItalianGP pic.twitter.com/lvgr5hCOwH Waar Helmut Marko en Christian Horner vooraf enige hoop hadden dat de streep door de 'party mode' in het voordeel zou spelen van Red Bull en Mercedes wat dichterbij zou brengen, nam Verstappen die woorden voorafgaand aan het raceweekend al niet in de mond. In plaats van optimisme houdt hij zich liever vast aan realisme. Daarom ook dat hij nog tegelijkertijd nog weinig conclusies wenste te verbinden aan de eerste kwalificatie zonder 'party-mode'. ,,Voor verandering heeft het niet gezorgd, wat ik ook niet had gedacht. Maar laten we nog even wachten wat het op meer normale circuits wordt, want Monza is wel een bijzonder circuit waar slipstream een grote rol speelt.''

Een gevecht met Mercedes, daar had hij sowieso niet op gerekend in Monza, waar Red Bull het traditioneel lastig heeft. Maar in de race moet op ‘racepace’ het verschil wel wat kleiner zijn, verwacht Verstappen, die nog naar voren kijkt. ,,Het zal niet makkelijk worden, maar het podium is nog mogelijk. Het wordt een gevecht, maar ik ga vol voor die derde plaats. Daar kunnen we nog steeds om vechten. Maar laten we het maar niet over Mercedes hebben, dat is een ander niveau..’’

