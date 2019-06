Podiumplaats niet genoeg voor Verstappen: ‘We zijn winnaars’

Volgens Verstappen zit er bij Red Bull dit seizoen een opgaande lijn in. ,,Ik denk dat we elk raceweekeinde sterker worden. We blijven onderdelen op de auto zetten die hem sneller maken, maar ook de andere teams zijn heel hard aan het pushen. We moeten er gewoon voor zorgen dat we het net iets beter doen dan de concurrentie.”



Ondanks de positieve ervaringen met Honda wil Verstappen voor de rest van het seizoen geen verwachtingen uitspreken. ,,We weten dat we beter moeten worden.''