Poels en Slagter loeren meteen op hun kans bij seizoensstart

Wout Poels

Acclimatiseren

,,Ik ben hier vlak na de kerst al naar toe gegaan, samen met mijn ploeggenoten Dylan van Baarle en Pavel Sivakov. We hebben er gelijk een soort trainingskamp van gemaakt. Onze trainer Tim Kerrison is er ook bij. Hij is een Australiër en we zitten bij hem in huis vlak bij Adelaide.’’



,,Het is goed om op tijd naar Australië te komen om te acclimatiseren. Het wordt deze week warmer dan 30 graden dus dan is het wel fijn om te kunnen wennen. Ik kan goed tegen hitte, maar toch moest ik er de eerste week even doorheen komen. Ik kwam uit Monaco, daar was het 12, 13 graden en hier is het echt warm en heel benauwd.’’