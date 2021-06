Poels met Bahrain-Victorious in Tour

Oud-spe­lers GA Eagles werpen blik op EK voetbal: ‘Oranje groeit in toernooi, Wijndal beleeft zelfde als ik in 2006’

16:27 Het Europees kampioenschap voetbal is een week onderweg. Oranje heeft zich geplaatst voor de achtste finale, toernooifavorieten Italië en België hebben sterke optredens laten zien. Hoe kijken oud-spelers van Go Ahead Eagles met een Oranje-verleden aan tegen de EK-ontwikkelingen? Het Oranje van Frank de Boer kan Jan Kromkamp wel bekoren. De 40-jarige trainer van CSV Apeldoorn was als speler van Liverpool zelf onderdeel van de WK-selectie van 2006. ,,Je zit wekenlang op elkaars lip en dat is soms best pittig. Maar de sfeer in het huidige Oranje oogt heel goed.’’