Poels na zege: Meer pers maakt winnen nu extra leuk

Pim Bijl



Wanneer Wout Poels na de podiumceremonie op een klapstoeltje gaat zitten om de pers te woord te staan, merkt hij dat het voor zijn neus flink dringen is. ,,Er is door de deelname van Chris Froome veel meer pers dan normaal gesproken in deze race, maar dat maakt het winnen nu extra leuk.” Lachend: ,,Want dan heb ik nu na mijn overwinning tenminste een aantal interviews met veel journalisten.”



Op de steile slotklim Alto Allanades heeft hier hij indruk gemaakt door grote namen als Luis León Sánchez, Tim Wellens, Mikel Landa en Jakob Fuglsang te verslaan. Ploegmaat Froome is zevende geworden en zegt daarmee tevreden te zijn. ,,We speelden met mezelf en Froome twee kaarten”, vertelt Poels, die de leiderstrui rijdt en vermoedelijk zondag in de individuele tijdrit om de eindoverwinning zal strijden. ,,Ik kon de hele dag mijn gang gaan, het is altijd mooi om die kans te krijgen en het dan ook af te maken. Het is goed zo vroeg in het seizoen al te winnen.”