Poels teleurgesteld: Mijn benen liepen vol

,,Ik had me er veel van voorgesteld'', ging de renner van Team Sky verder. ,,De trainingen waren hard en zwaar, ik had aan alles gedacht en vergat in de koers ook niet op tijd te eten en te drinken. En toch ging het verkeerd. Dat kan gebeuren, dit hoort ook bij de sport. Jammer dat ik niet eens aan de beklimming van die gevreesde Hölle ben toegekomen, want daar had ik me helemaal op verheugd.'' Terugkijkend op zijn seizoen (,,Dit was mijn laatste wedstrijd'') was Poels best tevreden. ,,Het is mooi geweest, net zoals de uitkomst van dit wereldkampioenschap. Valverde vind ik een prima kampioen.''