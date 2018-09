Poels: We missen een afmaker à la Valverde of Alaphilippe

,,Daar heb ik altijd mijn eigen voeding, met het voor mij juiste aantal calorieën, en weet ik dat mijn kleding in orde is. Als ik op een WK plotseling met gelletjes of energierepen van een ander merk moet rijden, vergt dat weer aanpassing. Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar die zijn voor mij belangrijk. Ter voorbereiding op dit wereldkampioenschap heb ik deze zaken alvast geregeld. Er zit een heel plan in mijn hoofd, dat varieert van elke twintig minuten wat te eten pakken tot een koersbroek waarin mijn eigen zeem zit. Mijn eten wordt kort voor de start afgeleverd. Nu dat allemaal is geregeld, heb ik meer rust.''

Het zware parcours van bijna 253 kilometer - met de zware slotklim Höttinger Höll (zie grafiek hieronder) - stemt Poels ook tevreden. ,,Ik houd van die steile beklimmingen, dat heb ik in het verleden laten zien op de Angliru of de Zoncolan. Dus dan is het logisch dat ik me ook verheug op de finale. Alleen, de vraag is hoe we daar gaan aankomen. Oranje heeft een sterke ploeg met vrijwel alleen klimmers, maar we missen een afmaker à la Valverde of Alaphilippe. Ik heb thuis zitten nadenken hoe we het moeten aanpakken. Is het verstandig de koers hard te maken? Dat speelt die mannen in de kaart. Kijk, we kunnen dat wel doen om het leuk op televisie over te laten komen, maar daar zijn we hier niet voor, hè. Misschien moeten we iemand van ons meesturen in de lange ontsnapping die er vast zal zijn, om zo de druk weg te nemen.''