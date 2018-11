‘Pogback’ in Turijn, McGregor rookt joint met Tyson

Henry na blamage: 0-4 geen correct beeld van de wedstrijd

10:53 AS Monaco heeft nog weinig plezier beleefd aan trainer Thierry Henry. De halvefinalist in de Champions League van het seizoen 2016-2017 (uitgeschakeld door Juventus) leed dinsdagavond in Monaco een beschamende 4-0-nederlaag tegen Club Brugge.