Pole is één, maar het is de race die telt voor Verstappen

De blijdschap na zijn pole was enorm. Maar tegelijkertijd van korte duur. In de persconferentie na de kwalificatie, een kwartiertje na afloop, was hij weer helemaal zichzelf; cool and collected. Natuurlijk was hij blij, erg blij, met die eerste pole position. Maar het draait om de zondag, zei Verstappen zakelijk.



De Formule 1 draait de afgelopen weken maar om één coureur en dat is hij. Vergeet Hamilton en Vettel, Verstappen is hot. Hij won 2 van de laatste 3 races en wil daar in Hongarije 3 uit 4 van maken. Donderdag op zijn mediadag kreeg hij logischerwijs ook vragen over de titelrace. Die leek een aantal weken geleden al beslecht, in die zin dat het hooguit tussen de beide Mercedes-coureurs Hamilton en Bottas zou gaan. Maar na de ‘nul’ van Hamilton vorige week in Duitsland, is het gat tussen hem en Verstappen danig verkleind. Terecht maakte de Nederlander het niet spannender dan het is, 63 punten is nog altijd meer dan twee raceoverwinningen verschil.