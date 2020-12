‘Pole voelt goed in een jaar waarin Mercedes zo dominant is geweest’

Na Hongarije en Brazilië vorig jaar pakte hij zijn derde pole in de Formule 1. En dat mag je gerust een onverwachte noemen, op een puur Mercedes-circuit. Pole in Abu Dhabi ging sinds 2013 altijd naar de zilverpijlen. Daar komt nog eens bij dat de Mercedes-krachtbronnen dit jaar extreem dominant bleken op zaterdag. ,,Om hier in een jaar waarin Mercedes zo dominant was dan toch een keer te mogen zitten, dat voelt goed”, vertelde Verstappen, die er hard voor moest werken. ,,Deze baan heeft zoveel bochten, dan is het zo eenvoudig om ergens een foutje te maken. Een soort Singapore. Maar mijn laatste ronde was gelukkig goed genoeg. En dat voelt voelt geweldig.”



Hij schreeuwde het zelf uit van vreugde over de boordradio. En in de pits werd een spontaan teamfeestje gevierd bij Red Bull. ,,Het hele jaar kwamen we steeds ietsje dichterbij, maar dan miste ik ’m steeds net. Mercedes was sterker, heeft veel gewonnen. Maar dit geeft véél vertrouwen.”