Pole voor Bottas in Abu Dhabi, Verstappen blijft steken op P6

Door Arjan Schouten



Helemaal niets had Verstappen in te brengen in de kwalificatie op het ruim 5 kilometer lange Yas Marina Circuit. Een dikke seconde kwam hij te kort op de Fin Bottas (Mercedes), die voor de vierde keer dit seizoen zowaar wereldkampioen en teamgenoot Lewis Hamilton van pole position hield. ,,Poeh, wat een sterk rondje.." sprak de Brit dan ook bewonderend, na de kwalificatiesessie.



Het waren de twee topteams die in de invallende avond het mooie weer maakten in Abu Dhabi, niet Red Bull Racing. Verstappen sprak vooraf nog de hoop uit dat hij nog een laatste keer voluit kon racen. Maar waar de Renault-motor in Brazilië wel heel veilig afgesteld stond, leek het er sterk op dat er in de Verenigde Arabische Emiraten wederom niet honderd procent risico is genomen.



Topman Cyril Abiteboul gaf dat al voorzichtig aan, een dag eerder op de persconferentie. De focus bij Renault ligt al op 2018, dit seizoen moet afgemaakt worden met het materiaal dat nog voor handen is. ,,En we moeten wel de finish halen.''



Veelzeggend was echter ook dat collega Daniel Ricciardo zich achter beide Mercedessen en Ferrari-coureur Sebastian Vettel nog wel op de vierde plaats wist te nestelen, nog voor de Ferrari van Kimi Räikkönen en 0,4 seconde vóór Verstappen. Ongetwijfeld een gevoelig tikje voor de 20-jarige Nederlander, die morgen zijn 60ste grand prix rijdt.



Het kwalificatiegevecht bij Red Bull dit seizoen eindigt wel in het voordeel van Verstappen. Dertien keer was de Nederlander de snelste binnen de ploeg op de dag voor de race, zeven keer was de Australiër zijn teamgenoot tijdens de kwalificatie de baas.