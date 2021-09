Polesitter Norris: ‘Ook zonder de snelste auto kun je mooie dingen bereiken’

VideoNiet Lewis Hamilton of Max Verstappen maakte de show in Sotsji, die rol was weggelegd voor Lando Norris. Pole voor de 21-jarige Brit, op glibberig asfalt. ,,Nóg een zege voor McLaren na Monza, dat zou toch geweldig zijn.”

Dol van vreugde schreeuwde hij net na het passeren van de finish de oren van zijn engineer kapot. ,,WHOEHOEHOE… Hier droom je van en dan opeens heb je ’m. Poleposition. Geweldig”, jubelde Lando Norris, de grote verrassing in Sotsji. ,,Dit voelt fantastisch, wat moet ik nog meer zeggen. Het was gekkenwerk in die laatste sessie”, zei de coureur. “Voor ik aan die ultieme ronde begon, stond ik nog 2 seconden achter. Ik had er niet veel vertrouwen in dat het me zou lukken, maar ik nam behoorlijk wat risico en dat loonde.”

Twee weken na het ééntweetje in Monza wéér succes voor McLaren. ,,Wat moeten we nu verwachten? Nog een zege voor McLaren?” vroeg Norris, eenmaal uitgejubeld, zich hardop af. ,,Dat zou toch geweldig zijn, hè. Al besef ik me ook wel dat Mercedes en ook Red Bull Racing hier normaal heel sterk en snel gaan zijn. Maar goed, we staan op de beste positie dus we gaan weer voor een toprace, voor goede punten.”

Heerlijke fase McLaren

En waarom ook niet. McLaren is bezig aan een heerlijke fase en de hoofdrolspelers van dit jaar beginnen op achterstand op het asfalt aan de Zwarte Zee. Lewis Hamilton start na een slordige sessie pas als vierde, Max Verstappen begint zelfs helemaal achteraan vanwege een gridstraf. En dit weekend is er sowieso al een waar niets helemaal normaal verloopt. Ook morgen blijft het waarschijnlijk niet droog, zou het weer zomaar weer een rol kunnen spelen. ,,Deze condities krijg je zelden, maar het is altijd genieten”, aldus Norris. ,,Maar ik moet zeggen dat ik nog amper aan de race heb gedacht.”

Die eerste pole, het overweldigde hem volledig. De 21-jarige coureur, bezig aan zijn derde Formule 1-seizoen, oogde wat overrompeld. ,,Dit zou zomaar eens m’n eerste en enige pole kunnen zijn voor een tijdje”, mijmerde hij. ,,Maar ik heb opnieuw laten zien dat er dingen mogelijk zijn in Formule 1, dit jaar. Ook als je niet in de snelste auto zit.”

