Politie Liverpool onderzoekt vernieling aan spelersbus Real Madrid

Mark Cavendish blijft ondanks massale valpartij winnen in Ronde van Turkije

14 april Mark Cavendish heeft woensdag zijn derde ritzege geboekt in de Ronde van Turkije. Het was een vlakke rit van Alanya naar Kemer over 184 kilometer. De rit eindigde met een massasprint waarin veel renners ten val kwam en een aantal zelfs in de dranghekken belandde.