Politie pakt supporters FC Twente op na geweld bij Cambuur-uit: ‘Eén persoon door 8 mannen belaagd’

Clubvoor­zit­ter Aart is dag later nóg hees van bekerstunt DVS’33 uit Ermelo: profclub verslagen!

De vloeren worden geboend, de tafels schoongemaakt en het hele sportpark aan de Sportlaan in Ermelo ligt er weer als nieuw bij. Niets herinnert er aan de historische zege van DVS’33 in het bekertoernooi van dinsdagavond. Of het moet de apetrotse voorzitter Aart Goossensen zijn.

28 oktober