Poll | Is het terecht dat Djokovic in Australië wordt geweigerd?

Djokovic werd woensdag bij aankomst in Melbourne tegengehouden op het vliegveld. Volgens de autoriteiten heeft hij onvoldoende bewijs dat hij met een medische vrijstelling Australië in mag. Djokovic zweeg de afgelopen maanden over zijn vaccinatiestatus. Alleen tennissers die gevaccineerd zijn tegen het virus mogen meedoen aan de Australian Open. De Serviër meldde dinsdag dat hij van een panel van medische experts een vrijstelling had gekregen om Australië in te mogen. Het leidde tot een storm aan kritiek in het land.