Poll: moet Dumoulin Giro of Tour (of beide) rijden?

Venus (37) denkt nog lang niet aan stoppen: 'Heb Tokio 2020 op mijn netvlies'

10:31 De Amerikaanse tennisster Venus Williams is weliswaar al 37 jaar, maar aan stoppen wil ze nog lang niet denken. De huidige nummer vijf van de wereld lijkt bezig aan haar tweede jeugd en wil zelfs nog doorgaan tot de volgende Olympische Spelen, in 2020 in Tokio.