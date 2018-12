Poll: Wie hoop jij dat Ajax in de achtste finales treft?

De loting voor de achtste finales is komende maandag vanaf 12.00 uur in Nyon. Ajax mag zich opmaken voor een loodzware tegenstander. De club wordt gekoppeld aan Borussia Dortmund, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus.

De zeven andere ploegen die zich naast Ajax als tweede in de poule hebben geplaatst voor de achtste finales zijn Atlético Madrid, Tottenham Hotspur, Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, Manchester United en AS Roma. Teams uit hetzelfde land of die al bij elkaar in de poule zaten, kunnen elkaar in de achtste finales niet treffen. De kans is het grootst (20 procent) dat Ajax maandag Manchester City loot, omdat de overige drie Engelse clubs tweede werden in de poulefase.