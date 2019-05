Poll | Wie wint de CL-finale?

Het Metropoli­ta­no had nog wel 50.000 Engelsen kwijt gekund voor finale

8:08 Madrid raakte deze week meer en meer in Engelse handen. Ze zijn met duizenden tegelijk neergestreken in het rood van Liverpool of het smetteloze wit van Tottenham Hotspur. Met of juist zonder toegangskaartje voor de finale van morgenavond in het Wanda Metropolitano in Madrid. Overigens meer zonder dan met, denkt de Spaanse politie die al dagenlang massaal op de been is in de hoofdstad.