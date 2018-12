Poll: wie wint het WK darts?

Sportjaar 2018 Zonderland pakt derde wereldti­tel, Oranje plaatst zich voor WK

8:51 Het jaar 2018 zit er bijna op en het was opnieuw een heerlijk sportjaar met hoogte- en dieptepunten. In de rubriek Twelve days of Christmas tellen we dagelijks af tot het einde van het jaar. Vandaag blikken we terug op de maand november.