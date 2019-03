POLL | Wie wordt er wereldkampioen in de Formule 1?

Vorig seizoen ging de strijd om de wereldtitel lange tijd tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Voegt Max Verstappen zich daar dit jaar bij of misschien Charles Leclerc, de nieuwe teamgenoot van Vettel bij Ferrari. Tijdens de testdagen was Ferrari in ieder geval razendsnel, maar dat was de Scuderia vorig jaar ook. In Melbourne bleek Hamilton ‘gewoon’ op de poleposition te staan. Voor deze poll houden we het bij de coureurs van de drie topteams. Logischerwijs zijn Mercedes, Ferrari en Red Bull ook de enige kanshebbers op de constructeurstitel.