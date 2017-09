Poll: wie wordt wereldkampioen wielrennen?

Peter Sagan kan in Noorwegen historie schrijven door als eerste wielrenner drie keer op rij de regenboogtrui te veroveren. De Slowaakse wielrenner behoort opnieuw tot de topfavorieten voor de titel in de wegwedstrijd. Maar de Slowaak is niet de enige kanshebber. Wie pakt aan het einde van de middag de regenboogtrui? Stem!