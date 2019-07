Polls: wie wint Wimbledon?

Veldmate zit nog met twijfels na eerste seizoens­week GA Eagles

10:05 Bij Jeroen Veldmate heerst twijfel. De aanvoerder van Go Ahead Eagles is - na de zinderende apotheose van afgelopen seizoen - van mening dat er met rigoureuze zomerschoonmaak in de selectie aan kwaliteit is ingeboet. Daar verandert een 1-10 zege op Terwolde in de eerste trainingswedstrijd van het seizoen uiteraard niets aan.