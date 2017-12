Poltavets houdt hoop: 'Al mijn schaatsers maken kans op Spelen'

Lastig

,,Joeskov is in zijn jeugd vier maanden geschorst geweest vanwege marihuanagebruik. Maar hij heeft een rechtszaak aangespannen waarin die straf onterecht bleek en kan dat bewijzen. Koelizjnikov is geschorst geweest voor methylhexanamine, zeker, maar volgens ons mag je een sporter niet twee keer schorsen voor hetzelfde vergrijp. Ook hij zal in beroep gaan, als dat nodig is.”

En dan is er nog Moerasjov, die zou voorkomen op IOC- en WADA-lijsten met honderden Russen die op enigerlei wijze hebben gehad van het grootschalige dopingsysteem in het land. Volgens Nederlandse sprinters staat Moerasjov op die lijst omdat hij tien maanden niet op doping zou zijn gecontroleerd. Poltavets zei dat voor het eerst te horen. ,,Maar dan nog: iemand als Koen Verweij heeft in de seizoenen dat hij niet schaatste ook geen controles gehad. Ik zie gewoon nog geen gegronde redenen, feiten, zwart op wit dat mijn sporters niet naar de Spelen mogen.”

Fatkoelina

Zelfs voor Olga Fatkoelina, door het IOC onlangs voor het leven uitgesloten van olympische deelname, ziet Poltavets nog kansen. Hij zegt te weten dat ze niet positief heeft getest op de Olympische Spelen van Sotsji. ,,Olga is, voor zover wij nu weten, alleen geschorst op basis van één observatie van een man die vanuit Rusland naar Amerika is verhuisd (klokkenluider Grigori Rodtsjenkov, red.). Die heeft haar in Sotsji gezien, vanaf de tribune of op televisie, en zag dat zij grote wangen had. Dat zou kunnen duiden op het gebruik van groeihormonen. ,,Als dat het enige bewijs is in de zaak Fatkoelina, gaat ook zij haar schorsing juridisch aanvechten.

Hard

Dat de Russen in Salt Lake City zo hard rijden, komt volgens Poltavets omdat hij zijn schaatsers heeft verteld dat ze zich op het heden moeten focussen. Niet op het verleden, of de toekomst die ze niet in de hand hebben. ,,Ik zei tegen Joeskov: het kan wel twee jaar duren voordat we weer op het snelle ijs van Salt Lake City komen. Dus ga gewoon keihard schaatsen. Hij wilde graag dat wereldrecord rijden en is daar blij mee. Maar als deze week niet zo chaotisch was geweest, en de luchtdruk was niet zo extreem hoog geweest, had hij nog een halve seconde harder gekund.''