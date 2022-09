Porsche en Red Bull staken gesprekken: ‘Samenwerking moet passen in manier waarop wij racen’

GA Eagles op jacht naar de eerste zege: ‘Inspannin­gen moeten gevoed worden door resultaat’

Met nul punten uit de eerste vijf wedstrijden is het voor Go Ahead Eagles de hoogste tijd te oogsten. Te beginnen vrijdag in en tegen Volendam (aftrap 20.00 uur). Een vooruitblik met trainer René Hake in vijf hoofdstukken.

8 september