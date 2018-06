Porte deelt tik uit, Kragh Andersen wint etappe voor Sunweb

Door Pim Bijl Op de twee Alpenreuzen onderweg - de Furkapass en de Klausenpass - bleef een felle strijd tussen de klassementsrenner nog uit. Dan moest het maar op de 2,5 kilometerlange slotklim gebeuren, dacht Richie Porte. Hij zette zich op kop van het uitgedunde peloton en reed weg bij al zijn concurrenten. De voornaamste Nederlanders - Wilco Kelderman, Sam Oomen, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk – konden niet mee met de Australiër, maar handhaafde zich in de achtergrond wel in het klassement. Zij kwamen over de streep tussen de overige favorieten.

De ontketende Porte haalde alleen een restant van de zestien man tellende kopgroep niet bij. Zijn BMC was de enige ploeg die energie in de achtervolging had gestopt. Zo kon de sterk rijdende Søren Kragh Andersen, de 24-jarige Deen in Sunweb-dienst, naar zijn eerste overwinning van het seizoen rijden. Hij eindigde in Gommiswald voor Nathan Haas, Gorka Izagirre en de Belg Maxime Monfort.