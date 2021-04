Porto ontvangt Chelsea in Sevilla

LIVE | Roglic verdedigt leiders­trui in Ronde van Baskenland

16:58 De Ronde van Baskenland gaat vandaag verder met een etappe over bijna 170 kilometer. Het peloton vertrekt om 13.20 uur en de finish wordt rond 17.30 uur verwacht. Jumbo-Visma-troef Primoz Roglic is de leider in het klassement. Volg de ontwikkelingen in de koers hierboven via onze livewidget.