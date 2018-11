Portugese wielrenner Cardoso voor vier jaar geschorst voor gebruik epo

Op 13 juni 2017 had Cardoso een positieve ‘out of competition'-dopingtest. De dopingzaak kwam vorig jaar kort voor aanvang van de Tour de France naar buiten. Zijn toenmalige ploeg Trek Segafredo zette hem onmiddellijk uit de ploeg en sindsdien mag de renner niet in actie komen.

De in Porto geboren klimmer (56 kilo) was sinds 2006 profrenner. In 2016 kwam hij binnen bij Trek-Segafredo als hulp in de bergen voor Alberto Contador en Bauke Mollema.



Cardoso deed drie keer mee aan de Giro d’Italia (beste prestatie: 14de in 2016) en vier keer aan de Vuelta a España (beste prestatie: 16de in 2013). In 2011 boekte hij in de Ronde van Portugal een etappezege.