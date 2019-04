Positieve dopingtest Colombiaanse wielrenner Pantano

Op welk middel Pantano is betrapt, is niet duidelijk. Het gaat om afwijkingen die aan het licht kwamen bij een zogenoemde Adverse Analytical Finding. WorldTour-ploeg Trek-Segafredo heeft de renner meteen op non-actief gesteld, verwijzend naar het ‘zero-tolerance-beleid’ op het gebied van doping.

Pantano is bezig aan zijn achtste profseizoen en rijdt sinds 2017 voor Trek-Segafredo, na het verdwijnen van zijn ploeg IAM Cycling. Naast een rit in de Tour boekte hij ook etappewinst in de Ronde van Zwitserland (2016) en de Ronde van Catalonië (2018). De negentiende plaats in de Tour van 2015 is zijn beste resultaat in een grote ronde.