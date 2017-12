Positieve test Froome in Vuelta door hoge concentratie salbutamol

Team Sky laat in een persbericht weten dat Froome in de laatste week van de koers met acute astmasymptomen kampte. Daarom diende de dokter hem een verhoogde dosis salbumatol toe, die volgens het team wel binnen de toegestane hoeveelheid paste. ,,Het is bekend dat ik astma heb en ik weet precies wat de regels zijn", zegt Froome. ,,Ik heb er nauwkeurig voor gezorgd dat ik niet meer nam dan de toegestane hoeveelheid. Ik neem mijn leidende positie in de sport heel serieus en de UCI staat helemaal in haar gelijk om resultaten te testen. Samen met het team wil ik open kaart spelen."



De UCI heeft Froome en Sky om uitleg gevraagd.