Pouille in tweede ATP-finale op rij

Lucas Pouille kan voor de tweede keer dit jaar een toernooi op de ATP Tour op zijn naam schrijven. De Franse tennisser bereikte de finale in Dubai door de Serviër Filip Krajinovic in drie lange sets te verslaan. Pouille, de nummer vijftien van de wereld, trok met 6-3 6-7 (4) 7-6 (5) aan het langste eind.

Afgelopen maand won Pouille in eigen land het toernooi van Montpellier. Hij liet vorige week de kans liggen om ook in Marseille met de hoofdprijs aan de haal te gaan. De Rus Karen Chatsjanov was hem in de finale de baas.

In de eindstrijd in Dubai staat Pouille, die als tweede is geplaatst, tegenover de als derde geplaatste Roberto Bautista Agut. De Spaanse nummer 23 van de wereld maakte een einde aan de opmars van de Tunesiër Malek Jaziri: 6-3 6-4. Jaziri, die met een wildcard was toegelaten in Dubai, had in de eerste ronde topfavoriet Grigor Dimitrov uit Bulgarije verrast. De 34-jarige Tunesiër rekende vervolgens ook af met Robin Haase.