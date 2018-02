Pouille trekt zich terug, Mannarino nu tegen De Bakker

Vlagdrager Vereerde Smeekens: Wollen onderbroek kopen en troepen aanvoeren

13:14 Jan Smeekens deelde vanmiddag heel wat ‘boksjes’ uit in Thialf. Handen schudt hij niet meer, bang dat het griepvirus dat door het land waait ook hem te pakken krijgt. Hij nam de felicitaties voor het feit dat hij volgende week vrijdag de Nederlandse vlag draagt bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang met plezier in ontvangst. En oefende vast met de nationale driekleur op de trappen van het schaatsstadion.