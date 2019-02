Pouille zegt ook af voor ABN AMRO WTT in Rotterdam

DAGBOEK WK INZELL Gouden Thomas, Gouden Ireen, kippenvel­mo­men­ten op laatste dag WK afstanden in Inzell

19:57 Dagboek 5. Het is voorbij. Het WK afstanden in Inzell zit er op, maar wat een geweldig toernooi was dit! Met fantastische prestaties, mooie mensen, prachtig uitgedoste supporters en heerlijk meelevende familieleden. Kippenvelmomenten. Verslaggever Walter van Zoeren was erbij voor de Stentor.