Pover AZ houdt zicht op play-offs Conference League ondanks nederlaag in Schotland

AZ is in de derde voorronde van de Conference League tegen een nederlaag aangelopen (1-0). In de eerste wedstrijd tegen het Schotse Dundee United waren de Alkmaarders krachteloos. AZ moet nu over een week in eigen huis een vroege en blamerende uitschakeling in Europa zien te voorkomen.

Door Nik Kok



In het antieke maar volgepakte typisch Britse Tannadice Park in Schotland miste AZ een fors aantal basisspelers. Zo was de vormgever van vorig seizoen Jesper Karlsson er net als Yukinari Sugawra nog niet bij en ontbrak ook de kersverse aanwinst Riechedly Bazoer. Een andere aankoop, Jens Odgaard was ook afwezig. Hij was nog belangrijk in de vorige ronde toen AZ moeiteloos afrekende met het Bosnische Tuzla City en werd donderdagavond gemist. Zo makkelijk als in Bosnië ging het sowieso niet voor de nummer vijf uit de eredivisie van afgelopen seizoen.

Zo creëerde AZ in de eerste helft nauwelijks kansen en moest het enkele dagen voor het begin van de eredivisie meebikkelen met de robuuste Schotten die toch wel van wanten weten. En ook best een beetje konden voetballen. Zo was de meest behendige speler aan Dundee-zijde, de aanvaller Tony Watt, ooit voor Celtic scorend in de Champions League tegen FC Barcelona en daarmee eeuwige roem vergaarde. Het zegt wat over de status van de tegenstander van AZ die toch vooral blij is om eindelijk weer eens deel te mogen nemen aan kwalificatiewedstrijden voor een Europees toernooi.

Twijfels rond vorm AZ

Of die deelname van korte of lange duur is zal liggen aan de huidige vorm van AZ, die nog wel met enige twijfel omgeven is. Nieuwkomer Mayckel Lahdo, nog scorend in de vorige ronde tegen Tuzla City, grossierde voorin tijdens zijn eerste basisplaats in balverlies. De middenvelders van AZ konden nauwelijks een stempel op het duel drukken en slikten zelfs nog een tegentreffer van Glenn Middleton in de tweede helft.

Zondagmiddag om kwart voor vijf beginnen de Alkmaarders aan de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. AZ hoopt er dan daarna bij de return tegen Dundee weer de nodige spelers bij te hebben om de play-offs te kunnen bereiken. Anders wordt het seizoenstart van de Alkmaarders wel een heel teleurstellende exercitie en is de beoogde route naar het hoofdtoernooi van een Europees toernooi waar AZ de laatste jaren zo vaak aan meedoet al heel snel afgebroken.

