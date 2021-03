Premie League is goudmijn voor spelersmakelaars: dit ongelooflijke bedrag vangen ze in één jaar

De twintig clubs op het hoogste voetbalniveau in Engeland gaven in het afgelopen jaar, tot februari 2021, gezamenlijk 320 miljoen euro uit aan zaakwaarnemers. Dat is ruim 10 miljoen euro meer dan in het jaar ervoor. Die stijging is opmerkelijk, aangezien veel clubs vooral door de lege stadions veel minder inkomsten ontvingen dan in een seizoen zonder pandemie.