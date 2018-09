Premier League Darts volgend jaar twee keer naar Ahoy

De competitie start op 7 februari in het Engelse Newcastle. Aan het einde van de maand januari, na het WK darts van de bond PDC, wordt het spelersveld bekendgemaakt voor de Premier League. Die competitie wordt ook georganiseerd door de werelddartsbond PDC.



Het belangrijkste dartsevenement, dat loopt van februari tot mei, is al drie jaar op rij gewonnen door Michael van Gerwen. De beste darter van de wereld versloeg dit jaar de Engelsman Michael Smith. In de finale werd het 11-4.



Van Gerwen was eveneens de beste in 2013. Raymond van Barneveld wist de Premier League een jaar later op zijn naam te schrijven.