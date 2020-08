Premier League Darts: zes dagen, geen publiek, Van Gerwen start tegen Cross

Op 12 maart werd voor het laatst gegooid in de Premier League, die na zes speelronden wordt aangevoerd door Glenn Durrant, met Van Gerwen daarachter. Het restant van de competitie wordt nu - zonder publiek - in sneltreinvaart afgewerkt. De laatste tien speelronden staan van 25 tot en met 30 augustus en 2 tot en met september op de kalender. De play-offs volgen op 22 oktober in de O2 Arena in Londen.

Revanche

Van Gerwen tegen Cross is de reprise van de finale van de Premier League-finale in 2019, die de Nederlander met 11-5 won en zo zijn vierde eindzege op rij (en vijfde in totaal) binnensleepte. Van Gerwen hoopt zich te revancheren van de verrassende nederlaag in de tweede ronde van de World Matchplay tegen Simon Whitlock. ,,Natuurlijk was dat een teleurstelling, maar dat soort dingen kan gebeuren in het darts”, aldus Mighty Mike. ,,Ik ben weer toe aan het regelmatig darten op het hoogste niveau en ik ben gretig. De Premier League is een speciaal toernooi voor mij.”