Preud'Homme kruipt in underdogrol: 'Ajax hoort in Champions League'

Door Daniël Dwarswaard



In het benauwde perszaaltje van het karakteristieke Stade de Sclessin zit Michel Preud’homme er uiterst ontspannen bij. De oud-topkeeper en voormalig trainer van FC Twente heeft zichtbaar zin in de confrontatie met Ajax. De Belg maakt er direct een spelletje van door Ajax als favoriet neer te zetten. ,,Ajax heeft een ploeg om Champions League te spelen,’’ zegt hij. ,,Als je ziet welke spelers zijn hebben gekocht (Blind, Tadic)… Poeh, dat gaat om bedragen die wij bij Standard niet kunnen betalen. De druk bij hen is groot om na die investeringen de Champions League te halen. Wij hebben uiteraard ons plan. Wij gaan ze uit hun comfortzone halen. Daar heb ik vertrouwen in.’’



Hij gaat verder met een lach: ,,Nederlanders zijn gemaakt om de waarheid te vertellen. Het gevoel in de pers is volgens mij dat Standard geen grote opgave voor Ajax moet zijn. We gaan het zien. Of we er een fysieke strijd van moeten maken? Daar hebben wij de type spelers niet voor. We zullen met goed voetbal proberen te winnen.’’



Preud’homme komt een oude bekende tegen. Assistent-trainer Alfred Schreuder van Ajax was de rechterhand van Preud’homme bij FC Twente, het seizoen dat de club de kampioenswedstrijd verloor van Ajax. Al contact gehad? ,,We hebben eigenlijk altijd contact gehouden,’’ zegt de trainer. ,,De samenwerking duurde maar een jaar, maar heb ik als zeer prettig ervaren. Ik leerde van hem de Nederlandse blik op voetbal, hij van mij de buitenlandse. Leuk om hem weer te zien.’’