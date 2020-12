Price en Anderson met de hakken over de sloot door, Van Duijvenbode treft Durrant

Anderson opende de avond tegen Suljovic, die zich had voorgenomen om heel traag te gooien tegen Anderson. De Schot ergerde zich er duidelijk aan en raakte er door van de leg. Het niveau was bij vlagen WK-onwaardig en Anderson kwam zelfs 3-2 achter te staan, maar toen gingen alle zes de legs alsnog naar The Flying Scotsman toe. Na afloop deed hij zijn beklaag bij Sky Sports. ,,Ik denk dat veel mensen de tv hebben uitgezet, want het was niet om aan te zien”, zei hij. ,,Ik wil gewoon darten en houd niet van al dat gedoe eromheen. Als het zo moet, ga ik voortaan wel een potje golfen.”

Na Anderson, die in de volgende ronde de winnaar van het duel tussen Jason Lowe en Devon Petersen treft, was het tijd voor Price om de lege zaal in Alexandra Palace te betreden. Price geldt als een van de favorieten voor de wereldtitel, maar lag er net als een andere topfavoriet (Peter Wright) bijna uit. De wedstrijd tegen Dolan ging gelijk op en draaide net als de partij van Anderson tegen Suljovic op een zevende en beslissende set uit. Daarin leek Price net op tijd wakker geschrokken te zijn. Uiteindelijk stonden beide darters in de allerlaatste leg van de wedstrijd op een 72-finish en mocht Price het als eerste proberen. Hij gooide met één pijl op dubbel 20 de wedstrijd uit en verzekerde zich zo van een ontmoeting met Mervyn King in de achtste finales. King versloeg eerder op de dag José de Sousa met 4-0 in sets.

De laatste partij van de avond ging tussen Glen Durrant en Danny Baggish. De Premier League-winnaar kende in het begin totaal geen problemen met Baggish, die eerder in het toernooi nog voor verrassingen zorgde tegen Damon Heta en Adrian Lewis. Binnen een mum van tijd stond Durrant met 3-0 voor, maar toen deed Baggish iets terug. De Amerikaan begon beter te gooien en sleepte zowel de vierde als vijfde set binnen. Net op het moment dat de wedstrijd de kant van Baggish op leek te vallen, gooide Durrant de wedstrijd uit. Hij is de volgende tegenstander van Dirk van Duijvenbode, die vandaag met 4-0 won van Adam Hunt.



Bekijk hieronder alle uitslagen en het programma.

Volledig scherm Glen Durrant. © BSR Agency

Volledig scherm Mensur Suljovic (links) en Gary Anderson. © BSR Agency

