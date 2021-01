Price laat Gurney twee keer terugkomen, maar slaat in de allesbeslissende leg alsnog toe

Price begon ijzersterk aan zijn kwartfinale tegen Gurney, die in de vorige ronde nog Vincent van der Voort naar huis had gestuurd. Price nam een 2-0 voorsprong en deelde daarmee vroegtijdig een tik uit aan zijn Noord-Ierse opponent.Superchin, zoals de bijnaam van Gurney luidt, liet zich echter niet uit het veld slaan en knokte zich uitstekend terug tot 2-2. Vooral de 180'ers vlogen er bij Gurney in als zoete koek. De Noord-Ier gooide er liefst vijftien (tegenover negen voor Price).



Maar na de 2-2 moest Gurney toch weer toezien hoe Price twee sets op rij won. The Iceman was daarmee nog maar één set verwijderd van een plek in de halve finale, maar zelfs The Iceman bibbert wel eens. Gurney bleef maar 180'ers gooien en kwam wéér terug van twee sets achterstand: 4-4.



In de allesbeslissende negende set kwam het aan op een eveneens allesbeslissende vijfde leg, die Price mocht beginnen. Gurney kreeg een kans om vanaf 108 toe te slaan, maar dat liet hij na. Price had 40 overgelaten en gooide die met één pijl raak.



Price neemt het daardoor in de halve finale op tegen Stephen Bunting, die zich eerder op deze vrijdag al plaatste ten koste van Krzysztof Ratajski. Vorig jaar stond Price ook in de halve finale van het WK Darts. Toen was Peter Wright, de uiteindelijke wereldkampioen, te sterk voor de spierbundel uit Wales. Hij haalde nog nooit de finale van het WK.