Price maakt favorietenstatus nog niet waar, maar knokt zich wel naar derde ronde

Winnaar Olympisch goud en dertienvou­dig wereldkam­pi­oen moet gevangenis in

15:22 De Noorse langlaufheld Petter Northug moet zeven maanden de gevangenis in. De 34-jarige Northug, die op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver twee gouden medailles pakte, werd in augustus aangehouden door de politie omdat hij veel te hard had gereden. Bij een huiszoeking werden daarna drugs aangetroffen in zijn appartement, waaronder 6 gram cocaïne.