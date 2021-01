Price moest bij missers denken aan zijn familie thuis: ‘Maar gelukkig herpakte ik me’

Video Denise Betsema heer en meester in Vesting­cross

3 januari Denise Betsema heeft vanmiddag met groot vertoon van macht de Vestingcross in Perkpolder op haar naam geschreven. In een ‘Open NK’ in Zeeuws-Vlaanderen was de veldrijdster uit Oudeschild veel te sterk voor Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado.