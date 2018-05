Prijzenkast in Madrid te klein voor nummer 13

Real Madrid kroonde zich zaterdag in Kiev voor de dertiende keer tot beste club van Europa, door de finale van de Champions League tegen Liverpool met 3-1 te winnen. Voor de 'beker met de grote oren' is echter geen plek in de prijzenkast. De clubleiding besloot in 2014, na winst van 'La Décima' (de tiende) in Lissabon, om de tien trofeeën naast elkaar uit te stallen in het museum. Er werd zelfs een extra grote vitrinekast gebouwd, voor het geval er meer prijzen bij zouden komen.



Vier jaar en drie eindzeges in de Champions League verder is ook dit exemplaar echter te klein geworden. De clubleiding heeft al een nieuwe prijzenkast besteld, die volgende week wordt geleverd. Dan kan nummer 13 er ook bij gezet worden. Onduidelijk is of voorzitter Florentino Pérez bij de bestelling al rekening heeft gehouden met meer Europese successen in de komende jaren.



Het museum van Real Madrid in stadion Santiago Bernabéu is na het Reina Sofia en het Prado het best bezochte museum in de Spaanse hoofdstad.