Prikkelende tweet Nike: Williams ook zonder catsuit superheldin

,,Je kan de superheldin wel uit haar kostuum halen, maar je kan haar nooit haar superkrachten afnemen'', schreef de Amerikaanse sportkledingleverancier bij een foto van Williams op het gravel in Parijs, waar ze speelde in een zwarte catsuit met rode band om haar middel.

De opvallende outfit van de 23-voudig grandslamkampioene leidde tot behoorlijk wat ophef. Williams, die vorig jaar voor het eerst moeder werd en hard moest werken om haar oude figuur weer een beetje terug te krijgen, brak in Parijs met de gebruikelijke dresscode. Voorzitter Bernard Giudicelli van de Franse tennisbond liet deze week optekenen dat dergelijke pakken in de toekomst niet worden toegestaan.



,,Het is wat laat en de collecties voor volgend jaar zijn al gecreëerd, maar we gaan fabrikanten vragen om te laten zien wat ons te wachten staat", aldus Giudicelli in het Franse Tennis Magazine. ,,Ik denk dat we soms iets te ver zijn gegaan. Serena's outfit zal bijvoorbeeld niet meer worden geaccepteerd. Je moet respect hebben voor het spelletje en de locatie."