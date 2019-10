Primeur Iraanse verslaggeefster bij Ajax - Chelsea

In Iran was sportverslaggeving door vrouwen tot voor kort taboe. Ook waren vrouwen niet welkom bij sportwedstrijden. Onder druk van de wereldvoetbalbond FIFA werden bijna twee weken geleden voor de eerste keer in veertig jaar vrouwen toegelaten in het stadion. Bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cambodja in Teheran (14-0) waren ongeveer 4000 vrouwen aanwezig.