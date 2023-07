Primeur Raymond van Barneveld met zege op Michael van Gerwen op European Tour: ‘Soms wint Stuttgart van Bayern’

Podcast In Het Wiel | ‘De eerste slag is voor UAE maar bij Jumbo maken ze zich geen zorgen’

Elke dag tijdens de Tour de France blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam terug op de de etappe van de dag. Vandaag een droomscenario voor de tweeling Adam en Simon Yates. Zij streden om de winst én de eerste gele trui in deze ronde. Adam versloeg zijn broer in Bilbao en slaat zo een dubbelslag. Op de Muro de Pike, de scherprechter in de finale, kregen we een eerste inzicht in de verhoudingen tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.