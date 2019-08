Primeur: Stéphanie Frappart fluit Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea

LIVE | Regendrup­pels tijdens eerste training in Hongarije

11:04 Na een indrukwekkende zege in Duitsland mag Max Verstappen dit weekeinde zijn kunsten vertonen in Boedapest op de Grand Prix van Hongarije. Het evenement begint traditiegetrouw met de eerste vrije training en die gaat om 11.00 uur van start. De verrichtingen van Verstappen en al zijn collega’s zijn te volgen in ons liveblog.