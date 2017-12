Primeur: vijf Engelse clubs in achtste finales CL

Curlingteam nog in de race voor Spelen na zege op Finland

6 december De Nederlandse curlingmannen zijn nog in de race voor een ticket naar de Winterspelen van Pyeongchang. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt boekte na twee nederlagen in hun derde duel wel een zege op het olympisch kwalificatietoernooi in het Tsjechische Pilsen. Oranje won met overmacht van Finland met 8-4. Die stand was na negen ends bereikt.