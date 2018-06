Primeur voor Krunic in Rosmalen tegen chokende Flipkens

Voor Krubnic was haar toernooi zege op het Brabantse gras een primeur: de nummer 55 van de wereld won nog nooit een WTA-toernooi. Krunic kwam in de tweede set een break achter en de partij leek gespeeld. Ze sloeg op 3-4 echter terug, pakte de set en trok de partij alsnog naar zich toe. Krunic profiteerde in de beslissende set van de vermoeidheid van Flipkens, die vijf jaar geleden ook al in de eindstrijd van het grastoernooi van Rosmalen stond en toen verloor van de Roemeense Simona Halep.

De 32-jarige Belgische moest vrijdag, vanwege regenval een dag eerder, twee partijen in het enkelspel en een wedstrijd in het dubbelspel afwerken. Flipkens won van de Nederlandse Kiki Bertens en zette daarna ook de Wit-Russische Arina Sabalenka aan de kant. Vervolgens kwam ze samen met Bertens ook nog in actie in de halve eindstrijd van het dubbelspel.



Gisteren rekende Flipkens in de halve finale af met de Slowaakse Viktoria Kuzmova, waarna ze de strijd in de finale van het dubbelspel na zes games staakte wegens vermoeidheid. ,,De tank was eigenlijk vrijdag al leeg'', aldus Flipkens, de mondiale nummer 60, na de verloren finale. ,,Het was een wonder dat ik zaterdag nog won. De vorige keer dat ik de finale in Rosmalen haalde, kwam ik op Wimbledon tot de halve eindstrijd. Ik hoop nu op hetzelfde scenario.''



Flipkens blijft door het verlies op één WTA-titel staan. In 2012 won ze het toernooi in Quebéc in Canada.